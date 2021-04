Calcio: Europa League, invasione di campo di un uomo nudo durante Granada-ManU (Di giovedì 8 aprile 2021) Granada, 8 apr. - (Adnkronos) - Scena a luci rosse durante la gara di andata dei quarti di finale di Europa League tra Granada e Manchester United. Un uomo nudo ha fatto invasione di campo, nonostante il match si giocasse a porte chiuse. Si tratta di una persona conosciuta a Granada, che va in giro così anche per le vie della città. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021), 8 apr. - (Adnkronos) - Scena a luci rossela gara di andata dei quarti di finale ditrae Manchester United. Unha fattodi, nonostante il match si giocasse a porte chiuse. Si tratta di una persona conosciuta a, che va in giro così anche per le vie della città.

