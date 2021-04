Calafiori: «La Roma è unita. Pallonata in faccia? Ecco cosa ho pensato» (Di giovedì 8 aprile 2021) Riccardo Calafiori, esterno della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro l’Ajax Riccardo Calafiori, esterno della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro l’Ajax. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «Il rigore ci ha dato quella marcia in più, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Già negli spogliatoi volevamo vincerla e ci siamo riusciti. Si è vista la compattezza della squadra, quanto siamo uniti e arrivare in fondo alla competizione. Voglio stare bene, sono stato fuori alla fine tre mesi per lo stesso infortunio. Il calcio è anche questo, cercherò di dare il massimo per aiutare la squadra». Pallonata IN faccia DAL RACCATTAPALLE – «C’è poco da dire… Non mi aspettavo questa ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Riccardo, esterno della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro l’Ajax Riccardo, esterno della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro l’Ajax. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «Il rigore ci ha dato quella marcia in più, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Già negli spogliatoi volevamo vincerla e ci siamo riusciti. Si è vista la compattezza della squadra, quanto siamo uniti e arrivare in fondo alla competizione. Voglio stare bene, sono stato fuori alla fine tre mesi per lo stesso infortunio. Il calcio è anche questo, cercherò di dare il massimo per aiutare la squadra».INDAL RACCATTAPALLE – «C’è poco da dire… Non mi aspettavo questa ...

