Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: test Covid tutti negativi in casa Cagliari Giorni di apprensione dopo la positività di Cragno - sportli26181512 : Cagliari, tutti negativi gli ultimi tamponi: I risultati dell'ultimo giro di test anticovid effettuati dal club sar… - apetrazzuolo : CAGLIARI - Tutti negativi i tamponi per il Covid-19 - AnsaSardegna : Calcio: test Covid tutti negativi in casa Cagliari. Giorni di apprensione dopo la positività di Cragno #ANSA - CentotrentunoC : #Cagliari ???? Sospiro di sollievo tra i rossoblù: il secondo giro di tamponi porta buone notizie a pochi giorni dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari tutti

- Tamponi covidnegativi in casa. È l'esito degli ultimi test sui componenti di squadra e staff. Un risultato rassicurante dopo gli ultimi giorni di apprensione per la positività del portiere Alessio ...Tamponi covidnegativi in casa. È l'esito degli ultimi test sui componenti di squadra e staff. Un risultato rassicurante dopo gli ultimi giorni di apprensione per la positività del portiere Alessio ...Per la tappa italiana confermato il Sardegna Open di Cagliari, in onda su Sky dal 10 al 12 settembre 2021, che per la seconda volta farà da teatro ai campioni del padel internazionale. Appuntamento a ...Era grande l'apprensione dopo la positività di Cragno: i risultati dell'ultimo giro di test anticovid effettuati dal club sardo ...