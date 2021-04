Caccia alle IPO sui mercati mondiali: valore già supera 200 miliardi dollari (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – E’ IPO-mania sui mercati mondiali, che dopo un 2020 sorprendentemente positivo, si preparano a cavalcare gli sbarchi in borsa previsti nel 2021, con ampi guadagni per chi investe su nuove matricole. Tutto questo a fronte del rally messo a segno dai mercati, drogati dalle politiche di sostegno delle banche centrali, e a dispetto della pandemia, che lo scorso anno ha colpito duramente l’economia globale. Ma forse è proprio la necessità di reperire nuovi capitali a spingere molte aziende a percorrere l’avventura di Borsa. IPO quadruplicate nel primo trimestre Nei primi tre mesi del 2021, secondo una analisi di BuyShare, il valore delle IPO a livello mondiale ha raggiunto un valore di 201,1 miliardi di dollari in crescita del 524% rispetto ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – E’ IPO-mania sui, che dopo un 2020 sorprendentemente positivo, si preparano a cavalcare gli sbarchi in borsa previsti nel 2021, con ampi guadagni per chi investe su nuove matricole. Tutto questo a fronte del rally messo a segno dai, drogati dpolitiche di sostegno delle banche centrali, e a dispetto della pandemia, che lo scorso anno ha colpito duramente l’economia globale. Ma forse è proprio la necessità di reperire nuovi capitali a spingere molte aziende a percorrere l’avventura di Borsa. IPO quadruplicate nel primo trimestre Nei primi tre mesi del 2021, secondo una analisi di BuyShare, ildelle IPO a livello mondiale ha raggiunto undi 201,1diin crescita del 524% rispetto ...

Advertising

ladyonorato : Che vuoi che sia? Molto più importante impiegare le FFOO per dare la caccia alle famiglie in passeggiata o agli anz… - repubblica : Giappone: riparte la caccia alle balene a fini commerciali - giambo2011 : Cara @RadioCapital_fm a #breakfastclub dopo 627 decessi di ieri non si può più sentire dire: “Se fai più tamponi tr… - mikelibramania : RT @ImolaOggi: ''Caccia alle streghe'', a Roma cittadini esortati alla delazione. Virginia Raggi e la caccia agli assembramenti… “verso gli… - sabrinatehilim : RT @GianniMagini: ?? ATTENZIONE ?? È stato avvistato un coniglietto menzognero nascondersi nei dintorni del #MinisteroDellaCattiveria: la ca… -