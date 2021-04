Buoni spesa a Nocera Inferiore, pubblicato l’avviso per chi non ne ha ancora beneficiato (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il settore socio formativo del Comune di Nocera Inferiore ha emanato un avviso pubblico per l’ assegnazione del bonus alimentare in favore delle persone e/ o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto. L’ importo dei Buoni spesa sarà ripartito in base alla composizione dei componenti del nucleo familiare. Il titolo è spendibile negli esercizi commerciali del Comune di Nocera Inferiore, selezionati a seguito di apposita manifestazione di interesse, il cui elenco è stato pubblicato sul sito internet istituzionale. Non possono presentare domanda i soggetti e /o componenti del nucleo familiare che hanno già beneficiato dei Buoni ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il settore socio formativo del Comune diha emanato un avviso pubblico per l’ assegnazione del bonus alimentare in favore delle persone e/ o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto. L’ importo deisarà ripartito in base alla composizione dei componenti del nucleo familiare. Il titolo è spendibile negli esercizi commerciali del Comune di, selezionati a seguito di apposita manifestazione di interesse, il cui elenco è statosul sito internet istituzionale. Non possono presentare domanda i soggetti e /o componenti del nucleo familiare che hanno giàdei...

