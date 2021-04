Bundesliga | minacce alla famiglia | si dimette direttore marketing Schalke

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ildellosi è dimesso a causa dellecontro di lui e la suamentre la squadra rischia la retrocessione d. Alexander Jobst,guida deldel club da 10 anni, ha supervisionato l’accordo di sponsorizzazione con la compagnia statale del gas russa Gazprom, ma ora le finanze del club sono in grave difficoltà a causa delle elevate spese per i giocatori e della pandemia da Covid-19. In un comunicato, il club spiega che per Jobst “è stato superato il limite” dopo aver subito una serie di. SportFace.