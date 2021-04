Brunetta: “Preoccupato del milione di posti di lavoro persi nel privato, far ripartire l’economia con i vaccini” (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – “Sono Preoccupato del milione di posti di lavoro che si sono persi nel settore privato. Alla Pa ci penso io, ed è una decisione del Governo, ma per il settore privato decide il mercato. Contano crescita, sviluppo economico e vaccini. Per dare una risposta a quel milione di lavoratori che hanno perso il proprio lavoro, che sono stati costretti alla chiusura, occorre far ripartire l’economia con i vaccini, con la semplificazione delle procedure e, soprattutto, sincronizzando le riaperture con i vaccini. Indicatori di vaccinazione e indicatori di riaperture: facciamo chiarezza”. Lo ha dichiarato il ministro della pubblica amministrazione, Renato ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – “Sonodeldidiche si sononel settore. Alla Pa ci penso io, ed è una decisione del Governo, ma per il settoredecide il mercato. Contano crescita, sviluppo economico e. Per dare una risposta a queldi lavoratori che hanno perso il proprio, che sono stati costretti alla chiusura, occorre farcon i, con la semplificazione delle procedure e, soprattutto, sincronizzando le riaperture con i. Indicatori di vaccinazione e indicatori di riaperture: facciamo chiarezza”. Lo ha dichiarato il ministro della pubblica amministrazione, Renato ...

Advertising

Lopinionista : Brunetta: “Preoccupato del milione di posti di lavoro persi nel privato, far ripartire l’economia con i vaccini”… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira @RenatoBrunetta: 'Alla Pubblica Amministrazione ci penso io ma per il settore privato contano il mercato, la cresc… - La7tv : #lariachetira @RenatoBrunetta: 'Alla Pubblica Amministrazione ci penso io ma per il settore privato contano il merc… -