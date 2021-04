Brasile supera 340mila morti, in Ontario nuovo lockdown. Ventimiila contagi in Germania (Di giovedì 8 aprile 2021) Non c'è pace per il Brasile dopo il record apocalittico di 4.195 morti in un giorno: a causa del Covid le vittime totali sono oltre 340mila. Preoccupano i contagi in Germania mentre in Canada l'Ontario, per la seconda volta, ha annunciato un lockdown immediato per un mese Leggi su rainews (Di giovedì 8 aprile 2021) Non c'è pace per ildopo il record apocalittico di 4.195in un giorno: a causa del Covid le vittime totali sono oltre. Preoccupano iinmentre in Canada l', per la seconda volta, ha annunciato unimmediato per un mese

Advertising

Annamaribel4 : RT @sofertweets: ?? Il #Brasile supera i 4.000 morti per Covid in 24 ore - sofertweets : ?? Il #Brasile supera i 4.000 morti per Covid in 24 ore - fisco24_info : Covid Brasile, Bolsonaro: 'Il lockdown? Fa ingrassare': La battuta del presidente nel giorno in cui il Paese supera… - Massimi47715989 : Vaccini: nuovo record negli Usa, 4 milioni in 24 ore - Mondo - ANSA - infoitsport : Covid, il Brasile supera 13 milioni di casi: 1.319 morti in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile supera Covid Brasile, Bolsonaro: "Il lockdown? Fa ingrassare" Ma la sua battuta, citata dal sito 'Ambito', suona decisamente di cattivo gusto nel giorno in cui il Basile supera i 4mila morti di Covid - 19 in 24 ore. Leggi anche Covid Brasile: oggi 4.195 morti, ...

Filippo II e i primi missionari agostiniani La Chiesa nelle Filippine conta oggi più di ottanta milioni di cattolici, su una popolazione che supera cento milioni di abitanti. Per numero di cattolici è il terzo Paese al mondo, dopo il Brasile e ...

Covid: Brasile supera soglia 1 milione vaccinati in 24 ore ANSA Nuova Europa I PMI europei confermano la resilienza dell'economia europea Il periodo di feste pasquali è stato decisamente positivo per i dati macro: Il Venerdì Santo è stato pubblicato un labour market report USA di marzo stellare. i nuovi occupati sono 916.000, contro att ...

Covid Brasile, oltre 340mila morti e 92mila contagi in 24 ore Il ministero della Salute del Brasile ha annunciato che il paese ha superato la soglia dei 340mila morti per Coronavirus: il bilancio della giornata di ieri - meno alto di quello riferito alle 24 ore ...

Ma la sua battuta, citata dal sito 'Ambito', suona decisamente di cattivo gusto nel giorno in cui il Basilei 4mila morti di Covid - 19 in 24 ore. Leggi anche Covid: oggi 4.195 morti, ...La Chiesa nelle Filippine conta oggi più di ottanta milioni di cattolici, su una popolazione checento milioni di abitanti. Per numero di cattolici è il terzo Paese al mondo, dopo ile ...Il periodo di feste pasquali è stato decisamente positivo per i dati macro: Il Venerdì Santo è stato pubblicato un labour market report USA di marzo stellare. i nuovi occupati sono 916.000, contro att ...Il ministero della Salute del Brasile ha annunciato che il paese ha superato la soglia dei 340mila morti per Coronavirus: il bilancio della giornata di ieri - meno alto di quello riferito alle 24 ore ...