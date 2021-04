Brando Giorgi il nuovo Raz Degan | da solo contro tutti | riuscirà a reggere sull’Isola 2021?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 8 aprile 2021) Abbiamo davvero troppe poche immagini per poter dare un giudizio e capire se davverosia in corso una sorta di boicottaggioo se sia davvero così insopportabile come molti dei concorrenti del reality di Canale 5 sostengono da giorni. Per cui al momento possiamo limitarci a raccontare quello che è successo: quandoè arrivato su Playa Parasite non ha avuto nessun problema con Fariba e Ubaldo che pare si siano trovati benissimo con lui. Ma una volta riunitiinsieme, ecco che sono tornati i problemi che avevano portatoalla prima nomination. L’attore non si sente a proprio agio e dopo le ultime discussioni con Andrea Cerioli che lo accusava di dire le cosedavanti alle telecamere per attirare ...