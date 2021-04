Brad Pitt ha disegnato una collezione per Brioni (Di giovedì 8 aprile 2021) Indiscussa icona di stile - oltre ad essere una delle star piu? importanti di Hollywood - Brad Pitt firma per la prima volta una capsule collection di abbigliamento per il marchio italiano Brioni, di cui peraltro l'attore ne è testimonial dal 2019. L'idea? Proporre dei capi intrisi di un'eleganza maschile contemporanea e informale, la stessa di cui peraltro è dotato lo stesso Pitt. Così ogni pezzo vuole esprimere uno stile semplice, ma dalla forte personalità grazie all’utilizzo di materiali sofisticati e alla facilita? di abbinamento tra loro dei vari capi. Scegliendo di vestire Brioni dal 2019, Pitt ha selezionato vestibilita? morbide e colori tenui per un suo guardaroba raffinato, caratterizzato da tessuti estremamente delicati al tatto. Brioni BP SignatureQuesto ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 8 aprile 2021) Indiscussa icona di stile - oltre ad essere una delle star piu? importanti di Hollywood -firma per la prima volta una capsule collection di abbigliamento per il marchio italiano, di cui peraltro l'attore ne è testimonial dal 2019. L'idea? Proporre dei capi intrisi di un'eleganza maschile contemporanea e informale, la stessa di cui peraltro è dotato lo stesso. Così ogni pezzo vuole esprimere uno stile semplice, ma dalla forte personalità grazie all’utilizzo di materiali sofisticati e alla facilita? di abbinamento tra loro dei vari capi. Scegliendo di vestiredal 2019,ha selezionato vestibilita? morbide e colori tenui per un suo guardaroba raffinato, caratterizzato da tessuti estremamente delicati al tatto.BP SignatureQuesto ...

Advertising

yoursongt : BRAD PITT E ORLANDO BLOOM MI STO SENTENDO MALE #lolchirideefuori - venerdi17alle17 : Me lo dicono in molti “Sei uguale a Brad Pitt” ?? #elio #lolchirideefuori - tpwkek : chiedere qual’è la tua canzone preferita dei oned e come chiedere chi sia il più figo tra brad pitt e johnny depp - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Brad Pitt collabora con il brand Brioni, di cui è testimonial, per la capsule collection 'BP Signatur… - heydeIilah : QUANDO ELIO DICE CHE GLI HANNO SEMPRE DETTO CHE ASSOMIGLIA A BRAD PITT SONO MORTA -

Ultime Notizie dalla rete : Brad Pitt Brad Pitt firma capsule collection per Brioni Brad Pitt ha collaborato con il brand Brioni, di cui è testimonial, per la capsule collection 'BP Signature', un guardaroba completo in sette pezzi che includono un abito a due bottoni, una polo in ...

Giovedi 8 Aprile 2021 Sky e Premium Cinema, Robert the Bruce - Guerriero e Re (SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309) World War Z Marc Forster dirige Brad Pitt in un disaster - movie di successo. Un impiegato dell'ONU deve salvare l'umanita' da un virus che trasforma gli ...

Brad Pitt stilista firma capsule collection per Brioni /VIDEO - Lifestyle Agenzia ANSA Chiaroscuri elettronici nel regno di Paolo Tarsi reduce dall’esperienza sommersa dei Brad Pitt e poi delle Libellule fiammeggianti che da lì, dai sotterranei o nidi palustri erano emerse lisergiche, smerigliate e fendendo sciami di zanzare s’erano ...

Brad Pitt diventa stilista per Brioni Il divo di Hollywood Brad Pitt scende in campo per Brioni firmando “BP Signature“, una capsule collection ispirata all’outfit indossato dalla star hollywoodiana durante la 92esima cerimonia degli Acad ...

ha collaborato con il brand Brioni, di cui è testimonial, per la capsule collection 'BP Signature', un guardaroba completo in sette pezzi che includono un abito a due bottoni, una polo in ...(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309) World War Z Marc Forster dirigein un disaster - movie di successo. Un impiegato dell'ONU deve salvare l'umanita' da un virus che trasforma gli ...reduce dall’esperienza sommersa dei Brad Pitt e poi delle Libellule fiammeggianti che da lì, dai sotterranei o nidi palustri erano emerse lisergiche, smerigliate e fendendo sciami di zanzare s’erano ...Il divo di Hollywood Brad Pitt scende in campo per Brioni firmando “BP Signature“, una capsule collection ispirata all’outfit indossato dalla star hollywoodiana durante la 92esima cerimonia degli Acad ...