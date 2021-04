Braccio di ferro Usa-Cina sulle Olimpiadi. L’Italia resta in disparte (Di giovedì 8 aprile 2021) Il conto alla rovescia è ormai iniziato. La Cina sta ultimando gli ultimi preparativi in vista della XXIV edizione dei Giochi olimpici invernali, evento che andrà in scena a Pechino dal 4 al 20 febbraio del 2022. L’ultima volta che un appuntamento sportivo del genere ha toccato la Repubblica Popolare era il 2008. Altri tempi, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 8 aprile 2021) Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Lasta ultimando gli ultimi preparativi in vista della XXIV edizione dei Giochi olimpici invernali, evento che andrà in scena a Pechino dal 4 al 20 febbraio del 2022. L’ultima volta che un appuntamento sportivo del genere ha toccato la Repubblica Popolare era il 2008. Altri tempi, InsideOver.

