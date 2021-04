Bosnia: storia di Amir, derviscio fuggito dagli Ayatollah. “In sciopero della fame e dei farmaci per denunciare violenze sulla rotta balcanica” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Ti prego Amir, sospendi lo sciopero della fame e torna a prendere i farmaci di cui hai bisogno. Non farci preoccupare, fratello non sei solo”. Il tono dei messaggi inviati dall’Italia attraverso i social dall’Italia ad Amir Labbaf, richiedente asilo iraniano dal novembre 2019 bloccato all’hotel Sedra, un ex struttura alberghiera trasformata in campo profughi a metà strada tra Cazin e Bihac (Bosnia nord-occidentale), sono più o meno identici. Un forte senso di preoccupazione, angoscia, per le sorti di uno dei portavoce del campo. Labbaf, originario di Qom (sede di uno dei principali siti nucleari iraniani) non è un rifugiato come gli altri, ma una figura di spicco in Iran dove per anni è stato difensore dei diritti dei Dervisci, musulmano Sufi e dunque rifugiato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) “Ti prego, sospendi loe torna a prendere idi cui hai bisogno. Non farci preoccupare, fratello non sei solo”. Il tono dei messaggi inviati dall’Italia attraverso i social dall’Italia adLabbaf, richiedente asilo iraniano dal novembre 2019 bloccato all’hotel Sedra, un ex struttura alberghiera trasformata in campo profughi a metà strada tra Cazin e Bihac (nord-occidentale), sono più o meno identici. Un forte senso di preoccupazione, angoscia, per le sorti di uno dei portavoce del campo. Labbaf, originario di Qom (sede di uno dei principali siti nucleari iraniani) non è un rifugiato come gli altri, ma una figura di spicco in Iran dove per anni è stato difensore dei diritti dei Dervisci, musulmano Sufi e dunque rifugiato ...

