Borussia Dortmund | l’incredibile disavventura capitata a Hummels | i dettagli

(Di giovedì 8 aprile 2021) Incredibilea Matsil 20 marzo di rientro dalla trasferta di Colonia: iraccontati dalla Bild Fotografa perfettamente la difficile stagione che sta vivendo ilin Bundesligaepisodio capitato a Mats. Come riporta Sports Bild, dopo la sfida dello scorso 20 marzo contro il Colonia i gialloneri si sono dimenticati infatti del loro vice-capitano, ripartendo prontamente alla volta di casa. Nessun calciatore si è accorto della sua assenza sul pullman di squadra, neanche mister Terzic e la dirigenza, conche è dovuto quindi tornare ada solo in auto. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Mediagol : #Bundesliga, clamoroso Borussia Dortmund: la squadra dimentica Hummels a Colonia - Frances44593267 : @OfficialRei7 @Gio16697 @masolinismo Si oltre il gol a Maradona però ha segnato anche al real Madrid Barcellona Liv… - carlopao86 : @antonio_staglia @NorbiatoLuca @JPeppp Ma che moda, le guardare le partite di Bundesliga? Sembra di vedere la nostr… - MIchele92b : @selonso Quante volte in questi 10 anni avremmo voluto tifare Arsenal o Borussia Dortmund invece della squadra che… - strozzi_ant : @SpinaFan Premier: Manchester City (per Guardiola) Bundesliga: Borussia Dortmund Liga: Atletico Madrid Ligue 1: for… -

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund

Incredibile disavventura capitata a Mats Hummels il 20 marzo di rientro dalla trasferta di Colonia: i dettagli raccontati dalla ...In un paio di interviste concesse negli ultimi mesi Strakosha ha strizzato l'occhio alla Bundesliga , in particolare al: 'Chi non sarebbe intrigato da una squadra così?'. Ma anche ...In un paio di interviste concesse negli ultimi mesi Strakosha ha strizzato l’occhio alla Bundesliga, in particolare al Borussia Dortmund: “Chi non sarebbe intrigato da una squadra così?”. Ma anche ...PRONOSTICI BUNDESLIGA, iniziamo subito con Arminia Bielefeld – Friburgo. I padroni di casa, penultimi a quota 23, hanno disperatamente bisogno di punti utili ...