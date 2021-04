Borussia Dortmund | la squadra dimentica Hummels a Colonia dopo la trasferta

(Di giovedì 8 aprile 2021) Curioso episodio risalente alla partita tradello scorso 20 marzo.il pareggio per 2-2, infatti, laospite è ripartita alla volta dindo niente meno che il capitano Mats. Un episodio svelato solo adesso e raccontato da Sport Bild. Nessuno dei compagni di, né il tecnico Terzic o la dirigenza si sono accorti dell’assenza nel pullman del capitano, che è quindi dovuto tornare a casa in auto. “La perfetta fotografia della sciagurata Bundesliga del”, scrivono ironicamente in Germania. SportFace.

