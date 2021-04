Bonus cultura ai tempi del Covid: come i 18enni possono richiederlo (Di giovedì 8 aprile 2021) La primavera è oramai arrivata e, con essa, anche il Bonus cultura per coloro che sono nati nel 2002 e hanno 18 anni: ecco come richiederlo Dal 1° aprile coloro hanno compiuto 18 anni nel 2020, e che quindi sono nati del 2002, possono richiedere il voucher da 500 euro annui tramite 18app, la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 8 aprile 2021) La primavera è oramai arrivata e, con essa, anche ilper coloro che sono nati nel 2002 e hanno 18 anni: eccoDal 1° aprile coloro hanno compiuto 18 anni nel 2020, e che quindi sono nati del 2002,richiedere il voucher da 500 euro annui tramite 18app, la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

SocialPNews : #Bonus #cultura di 500,00 € per i #giovani basta registrarsi su #18app! Il #buono si può spendere anche su #Amazon.… - giocarmon : 'Le antiche tecniche fotografiche' un libro unico al mondo che ti insegna a fare oggi le antiche stampe fotografich… - TerrinoniL : Bonus Cultura ai 18enni: come richiederlo e cosa sapere al tempo di Covid-19 - salhofolinas : lo voglio troppo ma di sicuro non si potrà prendere con il bonus cultura ???????? - Nobissad_ : mi urta spendere i soldi del bonus cultura per i libri universitari ma fatemi comprare il libro di lundini in santa pace -