Bonus baby sitter: da oggi è possibile fare domanda. Come e chi può fare richiesta (Di giovedì 8 aprile 2021) È attivo da oggi il servizio online per richiedere il nuovo Bonus baby sitter. Lo fa sapere l’INPS, chiarendo in una nota che, cambiano importi e categorie di aventi diritto. La misura, prevista dal Decreto Legge n.30 del 13 marzo 2021, dà la possibilità ai genitori di figli conviventi minori di 14 anni, in didattica a distanza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 8 aprile 2021) È attivo dail servizio online per richiedere il nuovo. Lo fa sapere l’INPS, chiarendo in una nota che, cambiano importi e categorie di aventi diritto. La misura, prevista dal Decreto Legge n.30 del 13 marzo 2021, dà la possibilità ai genitori di figli conviventi minori di 14 anni, in didattica a distanza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

