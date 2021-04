Bonus 110%, fino a 15mila euro la sanzione per asseverazioni errate o false (Di giovedì 8 aprile 2021) La presentazione di documenti falsi o un errore nelle certificazioni dei lavori può costare caro al committente, privato o condominio, dei lavori. La via della polizza assicurativa per tutelarsi da eventuali irregolarità Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 8 aprile 2021) La presentazione di documenti falsi o un errore nelle certificazioni dei lavori può costare caro al committente, privato o condominio, dei lavori. La via della polizza assicurativa per tutelarsi da eventuali irregolarità

Advertising

BertolliniR : RT @radioanchio: #Radioanchio @giorgiozanchini #8aprile @Radio1Rai H7:30 #AstraZeneca:#DeBac @Corriere,@FNOMCeO, @guidosant,@BertolliniR H8… - alcinx : RT @radioanchio: #Radioanchio @giorgiozanchini #8aprile @Radio1Rai H7:30 #AstraZeneca:#DeBac @Corriere,@FNOMCeO, @guidosant,@BertolliniR H8… - radioanchio : #Radioanchio @giorgiozanchini #8aprile @Radio1Rai H7:30 #AstraZeneca:#DeBac @Corriere,@FNOMCeO, @guidosant,… - macondo83 : RT @PierMaran: 100 milioni di investimenti decisi da MM nell'ambito del bonus 110% a favore delle case popolari in città. Auspichiamo che a… - lucequantistica : @FabioRoscani @FratellidItalia Esatto...chi si è buttato a capofitto, purtroppo è stato tratto in inganno, è come i… -