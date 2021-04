Bologna | Tomiyasu non rinnova? Su di lui club di Bundesliga e Premier League

(Di giovedì 8 aprile 2021)potrebbe essere uno dei pezzi forti del mercato delin estate: ecco le squadre sul centrale giapponese che appare in uscita Sembra arrivata al capolinea la storia di Takehirocon il. Il difensore giapponese, autore di due ottime stagioni sotto le due torri, difficilmente rinnoverà con i felsinei, come riporta La Gazzetta dello Sport. Su di lui c’è l’attenzione di: Bayer Leverkusen e Everton sono in prima fila per il difensore giapponese. Leggi su Calcionews24.com

potrebbe essere uno dei pezzi forti del mercato delin estate: ecco le squadre sul centrale giapponese che appare in ...... con Junior Firpo del Barcellona, Vina del Palmeiras e Hysaj del Napoli, e un centrale titolare, con Tomori in cima a una lista che prevede anche Lovato del Verona edel. CENTROCAMPO ...Tomiyasu potrebbe essere uno dei pezzi forti del mercato del Bologna in estate: ecco le squadre sul centrale giapponese che appare in uscita ...Milan si prepara a cambiare qualche volto sia in attacco che in difesa, ci sono già i primi nomi ma bisogna risparmiare per portare a termine il tuttoMilan pronto alla svolta, oggi sono ben sei i volt ...