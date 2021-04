Bollettino Coronavirus Protezione Civile 8 aprile: i dati ufficiali (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, ha emesso il Bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del Coronavirus nel nostro Paese. Dunque, questi sono i dati reali aggiornati ad oggi, giovedì 8 aprile... Leggi su pianetamilan (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Dipartimento di, come di consueto, ha emesso ilufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio delnel nostro Paese. Dunque, questi sono ireali aggiornati ad oggi, giovedì 8...

Advertising

SkyTG24 : #Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 aprile: 13.708 nuovi casi e 627 morti - GDS_it : #Coronavirus, nuova impennata in #Sicilia: 1287 casi in 24 ore, domani si decidono i colori delle regioni… - giomo2 : Coronavirus, il bollettino: 487 morti. Tutti i nuovi dati - MattiaGallo17 : RT @GDS_it: #Coronavirus, nuova impennata in #Sicilia: 1287 casi in 24 ore, domani si decidono i colori delle regioni -