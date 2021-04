Bollettino Coronavirus di Giovedì 8 Aprile 2021, rapporto positivi/tamponi al 4,75% (Di giovedì 8 aprile 2021) In data 8 Aprile l’incremento nazionale dei casi è +0,46% (ieri +0,37%) con 3.717.602 contagiati totali, 3.060.411 dimissioni/guarigioni (+20.229) e 112.861 deceduti (+487); 544.330 infezioni in corso (-3.507). Ricoverati con sintomi -465 (28.851); terapie intensive -20 (3.663) con 259 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 362.162 tamponi totali (ieri 339.939) di cui 208.856 molecolari (ieri 169.172) e 153.306 test rapidi (ieri 170.767) con 107.968 casi testati (ieri 92.018); 17.221 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,75% (ieri 4,03% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 15,95% (ieri 14,89% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.537; Puglia 1.974; Campania 1.933; Piemonte 1.661; Sicilia 1.287; Veneto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) In data 8l’incremento nazionale dei casi è +0,46% (ieri +0,37%) con 3.717.602 contagiati totali, 3.060.411 dimissioni/guarigioni (+20.229) e 112.861 deceduti (+487); 544.330 infezioni in corso (-3.507). Ricoverati con sintomi -465 (28.851); terapie intensive -20 (3.663) con 259 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 362.162totali (ieri 339.939) di cui 208.856 molecolari (ieri 169.172) e 153.306 test rapidi (ieri 170.767) con 107.968 casi testati (ieri 92.018); 17.221(target 4.311);totali 4,75% (ieri 4,03% – target 2%);/casi testati 15,95% (ieri 14,89% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.537; Puglia 1.974; Campania 1.933; Piemonte 1.661; Sicilia 1.287; Veneto ...

Advertising

SkyTG24 : #Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 aprile: 13.708 nuovi casi e 627 morti - GDS_it : #Coronavirus, nuova impennata in #Sicilia: 1287 casi in 24 ore, domani si decidono i colori delle regioni… - Alessandria24C : Italia - #Coronavirus, da lunedì il #Piemonte in zona arancione. Oggi 91 nuovi casi in provincia… - VivInterNews : RT @internewsit: Coronavirus in Italia, bollettino 8 aprile: tutti i dati aggiornati sul Covid-19 - -