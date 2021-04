Bimba rifiutata dall’asilo | la mamma | “Discriminata perché cieca | scuola non vuole troppi disabili”

(Di giovedì 8 aprile 2021), la. Denuncia delladi Livia, una bambina di tre annie lanon può prenderla. “Mia figlia, dovrebbe essere accolta”. La preside dell’istituto di ‘Via Fabiola’ a Monteverde ha risposto: “È fuori dal nostro bacino d’utenza”. “Mia figlia è stata esclusa dalla graduatoria della”. Sono le parole di Stella, ladi Livia, unadi tre anni che a settembre andrà all’asilo. Per la figlia ha scelto laper l’infanzia Parboni di viale Trastevere, che l’Asp per non vedenti Sant’Alessio ...

A settembre la piccola Livia avrebbe dovuto iniziare l'asilo , ma la bambina è stata esclusa dalla graduatoria della scuola perché è cieca . Stella , la mamma della piccola, ha scelto la scuola per l'...