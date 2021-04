Biella, saltavano la fila per il vaccino: tra i 60 indagati ci sarebbero avvocati, dirigenti sanitari e amministratori (Di giovedì 8 aprile 2021) Indagini a Biella per infrazioni su varie somministrazioni di vaccino. Sono circa 60 gli indagati che avrebbero saltato la fila a fine gennaio, ricevendo il siero quando questo era riservato solo al personale sanitario, in prima fila contro il Covid. indagati per mancanza di controllo anche i dirigenti Asl. L’accusa della Procura di Biella Non ne avevano il titolo ma hanno comunque ricevuto il vaccino prima di tantissimi altri, insieme agli operatori socio-sanitari. E’ questa l’accusa mossa dalla Procura di Biella verso una sessantina di persone, che nelle scorse ore hanno ricevuto avvisi di garanza. Le irregolarità si sarebbero verificate all’inizio della campagna ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Indagini aper infrazioni su varie somministrazioni di. Sono circa 60 gliche avrebbero saltato laa fine gennaio, ricevendo il siero quando questo era riservato solo al personaleo, in primacontro il Covid.per mancanza di controllo anche iAsl. L’accusa della Procura diNon ne avevano il titolo ma hanno comunque ricevuto ilprima di tantissimi altri, insieme agli operatori socio-. E’ questa l’accusa mossa dalla Procura diverso una sessantina di persone, che nelle scorse ore hanno ricevuto avvisi di garanza. Le irregolarità siverificate all’inizio della campagna ...

