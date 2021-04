Bersani ' bacchetta' Draghi | ' Le decisioni del Governo vanno spiegate agli italiani'

(Di giovedì 8 aprile 2021) Pier Luigie Mariosi sono incontrati a Palazzo Chigi per un colloquio della durata di 40 minuti in cui l'esponente della sinistra, legato al premier da un rapporto di amicizia, non ha ...

Globalist.it

"Non si possono scaricare le tensioni su chi ha il compito di tutelare la salute" ha detto, "non si fa politica su questo". "Il Governo" ha continuato, "dovrebbe comunicare il senso ...... il pupillo dinon si curò nemmeno di rispondere 'grazie, leggerò'. Due mesi dopo, i ... Non per far sparire il Covid dalla circolazione: nessuno maneggia lamagica. Si tratta però di ...Pier Luigi Bersani e Mario Draghi si sono incontrati a Palazzo Chigi per un colloquio della durata di 40 minuti in cui l'esponente della sinistra, legato al premier da un rapporto di amicizia, non ha ...