Berlusconi ricoverato, Zangrillo e il sospetto sugli "accertamenti": dopo il Covid, l'incubo (Di giovedì 8 aprile 2021) Non può muoversi dal San Raffaele, Silvio Berlusconi, Le preoccupazioni per la salute dell'84enne leader di Forza Italia tornano forti, dopo il ricovero di due settimane fa per uno scompenso cardiaco. Martedì sera il suo medico curante Alberto Zangrillo ha deciso di fermarlo di nuovo: necessario un altro ricovero nell'istituto milanese, "per nuovi accertamenti". "I sanitari - spiega il Giornale - hanno deciso che le condizioni di Berlusconi non erano tali da dimetterlo nè tantomeno da fargli affrontare la lunga trasferta prevista per oggi in direzione Siena". Il Cav era attesto in Tribunale per l'udienza conclusiva del processo Ruby Ter, in cui è imputato per corruzione in atti giudiziari. Nessun "legittimo impedimento", come spesso a sinistra si è malignato quando l'ex premier è rimasto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Non può muoversi dal San Raffaele, Silvio, Le preoccupazioni per la salute dell'84enne leader di Forza Italia tornano forti,il ricovero di due settimane fa per uno scompenso cardiaco. Martedì sera il suo medico curante Albertoha deciso di fermarlo di nuovo: necessario un altro ricovero nell'istituto milanese, "per nuovi". "I sanitari - spiega il Giornale - hanno deciso che le condizioni dinon erano tali da dimetterlo nè tantomeno da fargli affrontare la lunga trasferta prevista per oggi in direzione Siena". Il Cav era attesto in Tribunale per l'udienza conclusiva del processo Ruby Ter, in cui è imputato per corruzione in atti giudiziari. Nessun "legittimo impedimento", come spesso a sinistra si è malignato quando l'ex premier è rimasto ...

Advertising

HuffPostItalia : Berlusconi ricoverato al San Raffaele. Rischia di saltare la sentenza del Ruby ter - Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano da ieri pomeriggio. Dopo una visita di controllo… - TgLa7 : #Berlusconi ricoverato da ieri pomeriggio al San Raffaele per accertamenti - giap87625642 : RT @giusnico19511: Berlusconi ancora ricoverato per non presentarsi in tribunale per il ruby ter e così prende per il culo i giudici e l 'i… - infoitinterno : Berlusconi ricoverato. Diventa un'incognita il processo 'Ruby ter' -