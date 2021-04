Benevento, Nuovo Psi: “Lavoreremo per la conferma dell’amministrazione Mastella” (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Dopo aver constatato la totale incapacità delle coalizioni di centrodestra e di centrosinistra di articolare una qualsiasi proposta per il governo della Città di Benevento e dopo aver verificato anche la assenza di proposte programmatiche “civiche”, abbiamo deciso di dare il nostro contributo alla conferma dell’amministrazione uscente”. Inizia così una nota del Nuovo Psi, che si schiera a sostegno del sindaco uscente in vista delle prossime elezioni amministrative. “Siamo ben consapevoli – continuano gli esponenti del ‘garofano’ – che negli ultimi cinque anni Benevento non è stata amministrata nel miglior modo possibile. La dichiarazione iniziale di dissesto, le infinite fibrillazioni nel Consiglio Comunale, il continuo avvicendarsi di assessori ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– “Dopo aver constatato la totale incapacità delle coalizioni di centrodestra e di centrosinistra di articolare una qualsiasi proposta per il governo della Città die dopo aver verificato anche la assenza di proposte programmatiche “civiche”, abbiamo deciso di dare il nostro contributo allauscente”. Inizia così una nota delPsi, che si schiera a sostegno del sindaco uscente in vista delle prossime elezioni amministrative. “Siamo ben consapevoli – continuano gli esponenti del ‘garofano’ – che negli ultimi cinque anninon è stata amministrata nel miglior modo possibile. La dichiarazione iniziale di dissesto, le infinite fibrillazioni nel Consiglio Comunale, il continuo avvicendarsi di assessori ...

