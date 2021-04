“Benevento con Dante”, ritorna la rassegna di incontri culturali dedicati al Sommo Poeta (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – ritornano gli appuntamenti con Benevento con Dante, la rassegna di incontri culturali dedicati al Sommo Poeta coordinati da Culture e Letture aps in collaborazione con numerosi enti e associazioni del territorio. Il 10 aprile, alle 18:00 in diretta streaming sulle pagine social delle associazioni coinvolte giocheremo con le parole in “Il Dente di Dante” organizzato da Tanto per Gioco aps. Il presidente della suddetta associazione, Angelo Miraglia sarà presente alla libreria Masone Alisei, partner dell’iniziativa, con Elide Apice, vicepresidente Culture e Letture aps e Alda Parrella. Per prenotazioni al gioco telefonare al 3496672566 Il 15 aprile, alle 18:00, su ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutino gli appuntamenti concon, ladialcoordinati da Culture e Letture aps in collaborazione con numerosi enti e associazioni del territorio. Il 10 aprile, alle 18:00 in diretta streaming sulle pagine social delle associazioni coinvolte giocheremo con le parole in “Il Dente di” organizzato da Tanto per Gioco aps. Il presidente della suddetta associazione, Angelo Miraglia sarà presente alla libreria Masone Alisei, partner dell’iniziativa, con Elide Apice, vicepresidente Culture e Letture aps e Alda Parrella. Per prenotazioni al gioco telefonare al 3496672566 Il 15 aprile, alle 18:00, su ...

Advertising

DivinaCommediaQ : RT @anteprima24: ** “##Benevento con Dante”, ritorna la #Rassegna di #Incontri culturali dedicati al Sommo Poeta ** - RosySenzaSpine : RT @ilciccio67: Però. Qualcuno mi deve spiegare la partita con il Benevento, a questo punto. Qualcuno mi deve spiegare il derby. - Matteo_003 : @VlnN94 Sei a -12, hai perso in casa contro il Benevento, sei stato eliminato dalla Champions dal Porto dopo aver p… - anteprima24 : ** “##Benevento con Dante”, ritorna la #Rassegna di #Incontri culturali dedicati al Sommo Poeta **… - TommasoArmando : 20° giornata vs Benevento 4-0 in scioltezza con partita dominata 21° giornata vs Fiorentina Vittoria netta a Firen… -