Benevento, accoltellamento nel centro storico: si indaga su un tentativo di rapina (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il ferimento delle due donne cinesi sarebbe venuto a conclusione di un tentativo di rapina nel centro storico di Benevento, in via Sant'Antonio Abate. Questo è quanto avrebbe dichiarato ai Carabinieri la donna rimasta ferita solo superficialmente dalle coltellate dell'aggressore. Secondo la ricostruzione fornita dalla 43enne, lei e l'altra donna, si sarebbero rifiutate di dare soldi a due uomini. Questi ultimi, secondo quanto hanno raccontato ai carabinieri, le avrebbero colpite presumibilmente con un arma da taglio. Resta in prognosi riservata nella terapia intensiva dell'Ospedale "San Pio" di Benevento, intanto, l'altra donna cinese, della quale non sono state rese note le generalità, raggiunta all'addome dalle coltellate.

Ultime Notizie dalla rete : Benevento accoltellamento Donne accoltellate in citta', indagini in corso dei Carabinieri di Benevento E' giallo sull'accoltellamento avvenuto in via Sant'Antonio Abate a Benevento nei pressi dell'Arco di Traiano. Nella tarda serata di ieri due donne di nazionalità cinese sono state ferite all'interno del loro ...

Due donne cinesi accoltellate in casa: una è gravissima ...Abate si sono recati anche i Carabinieri del nucleo investigativo del comando di Benevento al fine ... Si cerca, inoltre, l'arma utilizzata per l'accoltellamento. Le due donne ad ogni modo verranno al ...

Benevento, accoltellamento nel centro storico: si indaga su un tentativo di rapina anteprima24.it Due donne accoltellate nella loro abitazione di Benevento Due donne di nazionalità cinese sono state aggredite la notte scorsa nella loro abitazione, nel centro storico di Benevento. A riportare la notizia è tvse ...

E' giallo sull'avvenuto in via Sant'Antonio Abate a Benevento nei pressi dell'Arco di Traiano. Nella tarda serata di ieri due donne di nazionalità cinese sono state ferite all'interno del loro abitazione. Abate si sono recati anche i Carabinieri del nucleo investigativo del comando di Benevento al fine ... Si cerca, inoltre, l'arma utilizzata per l'accoltellamento. Le due donne ad ogni modo verranno al ...