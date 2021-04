Belpietro | giornalisti intercettati? La sinistra si indigna solo perché l’inchiesta riguarda le Ong

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 8 aprile 2021) Intercettazioni sacre se si indaga su Berlusconi e su personaggi del centrodestra. Ma guai a toccare le Ong e soprattutto iche con le Ong hanno contatti. E’ questo il senso dell’editoriale odierno di Maurizio, direttore de La Verità.e il caso deiIn particolaresi riferisce alle intercettazioni a carico di varie della giornalista Nancy Porsia, collaboratrice di molte testate italiane e internazionali ed esperta in particolare di Libia. Circa 100 delle pagine di trascrizioni depositate dalla procura di Trapani. Indagini da cui è scaturita l’accusa di favorire l’immigrazione clandestina per alcune Ong. Con relativa richiesta di rinvio a giudizio per 21 persone.: ...