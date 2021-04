Advertising

zazoomblog : Belen: smentito il matrimonio con Antonio - #Belen: #smentito #matrimonio #Antonio -

Ultime Notizie dalla rete : Belen smentito

kronic

Gossip, quindi, al momento. La shogwirl argentina non manca di aggiornare fan e follower sulla gravidanza. Ieri seraavrebbe mostrato, in una storia su Instagram, il pancione.I diretti interessati non hanno per il momento confermato néil gossip. Antonino ha l'approvazione di Santiago Domenica 28 marzo, ospite di Mara Venier a Domenica In, si è lasciata ...Leggi anche: Belen e l’estate bollente: ecco i bikini più belli Queste erano state le parole del giornalista che avevano allertato i fan della coppia. In realtà però le sue parole sono state smentite ...Ora, però, a smentire la notizia è Gabriele Parpiglia, esperto di gossip sempre molto aggiornato sul “mondo Belen”. D’altra parte la stessa showgirl, poco tempo fa, aveva chiarito in tv… Leggi ...