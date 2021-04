Beautiful | anticipazioni italiane | RIDGE scopre tutto del bacio tra Brooke e Bill

(Di giovedì 8 aprile 2021) L’amore traForrester (Thorsthen Kaye) eLogan (Katherine Kelly Lang) continuerà ad essere al centro della scena nelle prossime puntatedi: dopo aver passato una notte insieme, i due decideranno infatti di accantonare tutti i problemi sorti tra di loro a causa degli intrighi di Thomas (Matthew Atkinson) per avere Hope (Annika Noelle). Un video girato per caso da Shauna Fulton (Denise Richards), però, rimetteràquanto in discussione… Leggi anche:puntata di venerdì 9 aprile 2021, news: Shauna confessa una cosa scottante a Quinn Eh sì: se avete letto i nostri post precedenti dedicati alledella soap, sapete già cheavrà inizio ...

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni

puntatadi venerdì 9 aprile 2021 :Lesegnalano che la Logan e lo Spencer tradiscono rispettivamente Ridge e Katie; si pentono immediatamente del bacio, ma non sanno che Shauna li sta spiando dalla finestra ...L’amore tra Ridge Forrester (Thorsthen Kaye) e Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) continuerà ad essere al centro della scena nelle prossime puntate italiane di Beautiful: dopo aver passato una notte ...Come avrete visto in queste ultime puntate andate in onda in Italia, Brooke ha scoperto che tra Shauna e Ridge c’è stato qualcosa. Non ci resta che seguire la puntata di Beautiful di domani, 9 aprile ...