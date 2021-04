Beautiful | anticipazioni 8 aprile 2021 | Eric sconvolto da Brooke

(Di giovedì 8 aprile 2021)con il duro confronto trache manderà su tutte le furie Quiin. Che cosa accadrà? La folle richiesta diLe puntatesi fanno sempre più complicate e ci sono dei colpi di scena che stanno per arrivare: preparatevi a restare senza parole! Ridge ehanno un confronto diretto su Thomas: mentre la Logan sostiene che sia un personaggio molto poloso e che sicuramente dietro alla fine della relazione tra Hope e Liam ci sarebbe il suo zampino. Ridge è esasperato tanto che a quel punto decide di non fare più passi avanti verso la moglie. Anzi, quello è il momento perfetto per rivelare che accanto a lui in tutto questo difficile momento ci sia stata una ...

Nelle prossime puntate di Beautiful Flo e Wyatt tornano insieme mentre Sally inizia a manifestare sintomi preoccupanti ...