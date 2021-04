Batman: The Long Halloween, Part One film d’animazione. Il trailer (Di giovedì 8 aprile 2021) La Warner Bros.Animation rivolge la sua attenzione a un altro classico fumetto di Batman per l’ultimo film animato originale di DC Universe in cui Batman: The Long Halloween di Jeph Loeb e Tim Sale ottiene un adattamento in due Parti. Di cosa parla Batman: The Long Halloween? Ispirato dall’iconica storia DC della metà degli anni ’90 di Jeph Loeb e Tim Sale, Batman: The Long Halloween, Part One inizia come un brutale omicidio ad Halloween che spinge il giovane vigilante di Gotham, il Batman, a stringere un patto con gli unici due uomini di legge incorrotti della città (Il capitano della polizia James Gordan e il procuratore ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021) La Warner Bros.Animation rivolge la sua attenzione a un altro classico fumetto diper l’ultimoanimato originale di DC Universe in cui: Thedi Jeph Loeb e Tim Sale ottiene un adattamento in duei. Di cosa parla: The? Ispirato dall’iconica storia DC della metà degli anni ’90 di Jeph Loeb e Tim Sale,: TheOne inizia come un brutale omicidio adche spinge il giovane vigilante di Gotham, il, a stringere un patto con gli unici due uomini di legge incorrotti della città (Il capitano della polizia James Gordan e il procuratore ...

