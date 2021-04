Bassolino e Renzi mettono nei guai il Pd

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bassolino Renzi

Corriere del Mezzogiorno

Per Letta sempre più difficile il rebus delle comunali. A Napoli l'ex sindaco in campo, a Bologna la Conti spariglia i giochi dem di PIERFRANCESCO DE ROBERTIS Articolo Letta e, gemelli diversi. I Narciso e Boccadoro dei post - dc... un po' perché è ritenuto, sbagliando, il più forte perché avvantaggerebbe. Da quel che ..., come sempre, è stato intelligente rilanciando la questione femminile nel Pd". Il dem Valerio ...Renzi lo sa e bracca la preda ferita ... A Napoli, proprio ieri, ha ufficializzato la sua candidatura Antonio Bassolino, ex sindaco, ex governatore, ex molte altre cose nell’universo della sinistra.Anche perchè cinque anni fa sono state cosparse ancora di sale con la vicenda che vide protagonista Antonio Bassolino. Ogni volta che si sono ... hanno inteso queste parole come la benedizione di ...