Basket, la Dinamo Sassari già eliminata batte il Bamberg nell’ultima partita di Champions League (Di giovedì 8 aprile 2021) Vittoria senza sorriso per la Dinamo Sassari, che nell’ultimo match della Top 16 della Basketball Champions League batte il Brose Bamberg per 83-72. Un successo che non cambia nulla in termini concreti dal momento che i sardi erano già ampiamente eliminati dalla competizione, ma che almeno evita di chiudere il cammino europeo con il record di 0-6. Ottima partenza per la squadra allenata da Gianmarco Pozzecco, che nel primo quarto difende bene e trova il canestro con continuità riuscendo quindi ad ottenere la doppia cifra di vantaggio: dopo 10? di gioco il tabellone dice 25-14 per i sardi. Nel secondo periodo lo spartito non cambia e i padroni di casa si fanno preferire, raggiungendo anche il massimo vantaggio di +17 e andando all’intervallo con quattordici lunghezze di ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) Vittoria senza sorriso per la, che nell’ultimo match della Top 16 dellaballil Broseper 83-72. Un successo che non cambia nulla in termini concreti dal momento che i sardi erano già ampiamente eliminati dalla competizione, ma che almeno evita di chiudere il cammino europeo con il record di 0-6. Ottima partenza per la squadra allenata da Gianmarco Pozzecco, che nel primo quarto difende bene e trova il canestro con continuità riuscendo quindi ad ottenere la doppia cifra di vantaggio: dopo 10? di gioco il tabellone dice 25-14 per i sardi. Nel secondo periodo lo spartito non cambia e i padroni di casa si fanno preferire, raggiungendo anche il massimo vantaggio di +17 e andando all’intervallo con quattordici lunghezze di ...

