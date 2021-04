Bari | prenotazione tamponi Covid | ' I medici di base sono impossibilitati'

(Di giovedì 8 aprile 2021)- 'Per l'ennesima volta' la Fimmg"deve denunciare la impossibilità, per idina generale, di ottenere ladel tampone per i propri pazienti, in quanto il sistema ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bari prenotazione

La Gazzetta del Mezzogiorno

- 'Per l'ennesima volta' la Fimmg"deve denunciare la impossibilità, per i medici di medicina generale, di ottenere ladel tampone per i propri pazienti, in quanto il sistema regionale non prevede la possibilità di ...Oggi è la volta dei MMG di, Taranto e Foggia. Sono stati tutti e tre incontri molto positivi. "... i diversi hub disponibili sul territorio, previa. E comunque " ha concluso Lopalco " ...BARI - «Per l’ennesima volta» la Fimmg Bari "deve denunciare la impossibilità, per i medici di medicina generale, di ottenere la prenotazione del tampone per i propri pazienti, in quanto il sistema ..."Il sistema regionale non prevede la possibilità di prenotare il tampone ma consente la sola richiesta lasciando al Dipartimento la gestione".