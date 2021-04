Barcellona, incredibile Griezmann: è papà per la terza volta, ma i figli sono nati tutti lo stesso giorno (Di giovedì 8 aprile 2021) I figli di Antonine Griezmann sono nati tutti l'8 aprile.Real Madrid-Barcellona, Kluivert: “In blaugrana ho giocato con tanti campioni, ma solo uno mi ha sempre stupito”Il momento della nascita di un bambino è difficilmente paragonabile ad altri eventi nella vita. La gioia che un tale accadimento genera nei genitori è massima, con la quotidianità che si stravolge in positivo e viene incentrata quasi nella sua totalità sul bambino appena nato. Alle volte, però, anche momenti come questi possono avere un lato comico e alquanto curioso. È il caso di Griezmann, diventato per la terza volta papà in seguito alla nascita di Alba, venuta al mondo nel corso della giornata odierna.Real ... Leggi su mediagol (Di giovedì 8 aprile 2021) Idi Antoninel'8 aprile.Real Madrid-, Kluivert: “In blaugrana ho giocato con tanti campioni, ma solo uno mi ha sempre stupito”Il momento della nascita di un bambino è difficilmente paragonabile ad altri eventi nella vita. La gioia che un tale accadimento genera nei genitori è massima, con la quotidianità che si stravolge in positivo e viene incentrata quasi nella sua totalità sul bambino appena nato. Alle volte, però, anche momenti come questi posavere un lato comico e alquanto curioso. È il caso di, diventato per lain seguito alla nascita di Alba, venuta al mondo nel corso della giornata odierna.Real ...

