Barbara D’Urso mostra la FOTO del suo passato: “Gli amori della mia vita” (Di giovedì 8 aprile 2021) La conduttrice televisiva Barbara D’Urso ha deciso di rivelare su Instagram l’identità dei suoi veri amori di cui uno tenuto “nascosto”. I suoi programmi televisivi sono fondati sulle notizie “shock”… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 8 aprile 2021) La conduttrice televisivaha deciso di rivelare su Instagram l’identità dei suoi veridi cui uno tenuto “nascosto”. I suoi programmi televisivi sono fondati sulle notizie “shock”… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

StefanoGuerrera : Barbara D’Urso che si indigna per il programma russo - perché è inaccettabile - ma manda una sua inviata sotto casa… - AmyNerdQueen1 : Immagino Barbara D’Urso che vorrebbe oggi parlare di Tommaso perché in un certo senso c’è un po’ di lei nel format… - fabiodal1972 : RT @SalvatoreMerlo: Pandemia, virologi, cialtroni e tribuni. Leggendo Carlo M. Cipolla - che consiglio - ho scoperto che anche a Firenze ne… - mastrobigu : RT @SalvatoreMerlo: Pandemia, virologi, cialtroni e tribuni. Leggendo Carlo M. Cipolla - che consiglio - ho scoperto che anche a Firenze ne… - turebomber85 : @LegaSalvini Salvatore Granata: La battaglia contro l'ignoranza leghista la si vince con la cultura, non sopra Topo… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Patrizia De Blanck non va dalla DUrso Profondamente offesa mi ha Gossip News