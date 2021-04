Banca Mediolanum, a marzo raccolta netta di 885 milioni di euro (Di giovedì 8 aprile 2021) Banca Mediolanum ha chiuso il mese di marzo 2021 con una raccolta netta totale pari a 885 milioni di euro, che porta il totale da inizio anno a 2.188 milioni. I volumi commerciali nel mese sono stati pari a 1.259 milioni, l’erogazioni di mutui e prestiti ammonta a 359 milioni. “Chiudiamo il primo trimestre con dati commerciali superlativi per quantità e qualità”, afferma Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum. “Il mese di marzo ha visto una raccolta totale di 885 milioni e una raccolta in risparmio gestito di 619. E se escludiamo i certificati rimborsati in anticipo per aver raggiunto la loro ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021)ha chiuso il mese di2021 con unatotale pari a 885di, che porta il totale da inizio anno a 2.188. I volumi commerciali nel mese sono stati pari a 1.259, l’erogazioni di mutui e prestiti ammonta a 359. “Chiudiamo il primo trimestre con dati commerciali superlativi per quantità e qualità”, afferma Massimo Doris, amministratore delegato di. “Il mese diha visto unatotale di 885e unain risparmio gestito di 619. E se escludiamo i certificati rimborsati in anticipo per aver raggiunto la loro ...

