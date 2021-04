Bad Boys: Will Smith e Martin Lawrence celebrano i 26 anni dall'uscita nelle sale (VIDEO) (Di giovedì 8 aprile 2021) Bad Boys è uscito nelle sale 26 anni fa e i protagonisti Will Smith e Martin Lawrence hanno festeggiato l'anniversario con un post su Instagram. Il film Bad Boys è uscito nelle sale americane 26 anni fa e i protagonisti Will Smith e Martin Lawrence hanno celebrato l'anniversario con un post condiviso su Instagram. Il progetto ha debuttato nei cinema il 7 aprile 1995 e il suo successo ha poi portato alla realizzazione dei sequel Bad Boys II e Bad Boys For Life, arrivato nel 2020. Will Smith ha pubblicato un post in cui ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 aprile 2021) Badè uscito26fa e i protagonistihanno festeggiato l'versario con un post su Instagram. Il film Badè uscitoamericane 26fa e i protagonistihanno celebrato l'versario con un post condiviso su Instagram. Il progetto ha debuttato nei cinema il 7 aprile 1995 e il suo successo ha poi portato alla realizzazione dei sequel BadII e BadFor Life, arrivato nel 2020.ha pubblicato un post in cui ...

