Baba nuovo capo della polizia in Nigeria

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 8 aprile 2021) L’ex ispettore generaleinera andato in pensione a febbraio, ma aveva una proroga come facente funzione in scadenza a maggio. I disordini, la guerriglia e l’evasione dalle carceri di Owerri, hanno anticipato i tempi ed è stato nominato il suo successore. É Usmanilin