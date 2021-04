Autista 118 morto per Covid. La Procura archivia: 'Non è certa l'infezione durante il lavoro' (Di giovedì 8 aprile 2021) PESARO - Nessuna responsabilità penale per la morte di Giorgio Scrofani, secondo la Procura della Repubblica di Pesaro non si può configurare il reato di omicidio colposo, con violazione delle norme ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 8 aprile 2021) PESARO - Nessuna responsabilità penale per la morte di Giorgio Scrofani, secondo ladella Repubblica di Pesaro non si può configurare il reato di omicidio colposo, con violazione delle norme ...

