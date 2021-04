Aula annulla assegnazione Piano Zona Monte Stallonara

(Di giovedì 8 aprile 2021) Roma – L’Assemblea Capitolina ha approvato una delibera con la quale sil’, e la relativa convenzione, del comparto G/P deldiB50che prevedeva cubature residenziali per 20.641 metri cubi. spiegare i motivi dell’mento e’ stato l’assessore all’Urbanistica, Luca Montuori. “In base alle violazioni accertate e dal momento che la concessione del finanziamento regionale e’ l’unico presupposto legittimante per l’assegnzione della volumetria- ha detto- si ritiene che mancando i presupposti legittimanti sia necessariore la delibera didel diritto di superficie e quindi rientrare in possesso degli immobili e di acquisire al patrimonio capitolino i 76 alloggi del ...

Ultime Notizie dalla rete : Aula annulla

RomaDailyNews

Questa mattina, in, dopo una lunga requisitoria, il PG ha chiesto la condanna di Vanneschi e ... grave elemento indiziario"/Le motivazioni Morte Martina Rossi: Cassazioneassoluzioni, la ...Questa mattina, in, dopo una lunga requisitoria, il PG ha chiesto la condanna di Vanneschi e ... grave elemento indiziario"/Le motivazioni Morte Martina Rossi: Cassazioneassoluzioni, la ...ALLUMIERE - “La famosa ‘casa di vetro’, quale dovrebbe essere per Zingaretti la Regione Lazio, va in frantumi. Dopo la torbida vicenda delle mascherine e la recente inchiesta sui rifiuti che ha portat ...Regione Lazio, FDI: "Dimissioni Ufficio di Presidenza, Zingaretti in aula con richiesta di annullamento assunzioni personale" ...