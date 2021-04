Audi Q4 e-tron | «sesto senso» a bordo con la realtà aumentata

(Di giovedì 8 aprile 2021) Grazie all’interazione tra intelligenza artificiale, machine learning e connettività Car-to-X rafforzata, l’head-up display con realtà aumentata appannaggio della nuova gamma Audi Q4 e-tron coniuga il mondo reale e virtuale, a vantaggio della sicurezza e del comfort di guida. Il carattere hi-tech dei SUV compatti elettrici Audi viene sottolineato dall’inedito display MMI da 11,6 pollici, il più ampio di sempre per una vettura dei quattro anelli, dalla possibilità di scegliere dopo l’acquisto tra quattro diverse firme luminose – una prima assoluta – e dai nuovi volanti corredati dei comandi touch con feedback aptico. La strumentazione, proposta in tre varianti, è integralmente digitale.

Dal prossimo anno, ogni auto sviluppata sulla piattaforma MEB ( ID.3 e ID.4, ma anche Skoda Enyaq,Q4 e -ecc.) potrà non solo caricare l'elettricità. Ma anche restituirla alla rete. Debutteranno il 14 aprile Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron, primi suv compatti a zero emissioni della storia del brand e unici sport utility premium nativi elettrici.