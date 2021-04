Atp Cagliari, l’enfant prodige Musetti batte il favorito del torneo: “Non mi doveva trattare così” (Di giovedì 8 aprile 2021) Lorenzo Musetti vince contro il favoritissimo Daniel Evans e a fine incontro critica l’avversario per il comportamento nei suoi confronti. Lorenzo Musetti vince una partita da sogno contro la testa di serie #1 dell’Atp di Cagliari, il n°32 del mondo Daniel Evans e accedendo ai quarti di un torneo che adesso sembra più alla portata. Quella di oggi è stata una partita dura che il 19enne italiano ha iniziato con forza e determinazione, portandosi subito in vantaggio. Dopo il primo set, però, Evans ha deciso di forzare le risposte, mettendolo in difficoltà e costringendolo a compiere qualche errore di troppo. Il britannico si è portato sull’1 pari ed ha cominciato a stuzzicare l’azzurro per farlo innervosire. Il terzo set, però, è stato combattutissimo e Lorenzo ha risposto colpo su colpo, lottando sino al ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 8 aprile 2021) Lorenzovince contro il favoritissimo Daniel Evans e a fine incontro critica l’avversario per il comportamento nei suoi confronti. Lorenzovince una partita da sogno contro la testa di serie #1 dell’Atp di, il n°32 del mondo Daniel Evans e accedendo ai quarti di unche adesso sembra più alla portata. Quella di oggi è stata una partita dura che il 19enne italiano ha iniziato con forza e determinazione, portandosi subito in vantaggio. Dopo il primo set, però, Evans ha deciso di forzare le risposte, mettendolo in difficoltà e costringendolo a compiere qualche errore di troppo. Il britannico si è portato sull’1 pari ed ha cominciato a stuzzicare l’azzurro per farlo innervosire. Il terzo set, però, è stato combattutissimo e Lorenzo ha risposto colpo su colpo, lottando sino al ...

