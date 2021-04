Atletica, l’Italia inizia i lavori per portare tutte e cinque le staffette in pista a Tokyo 2021 (Di giovedì 8 aprile 2021) l’Italia punta al “5 su 5”, ovvero cinque staffette su cinque in pista ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 nel comparto dell’Atletica. Per questo obiettivo, quindi, sono già incominciati i lavori, suddivisi tra Roma e Formia, per il team dei velocisti azzurri guidato dal responsabile di settore Filippo Di Mulo. Proprio quest’ultimo ha parlato ai microfoni della FIDAL sulla situazione delle nostre staffette. Andiamo a scoprire i concetti più importanti. “Quando ho visto i ragazzi che provavano i cambi quasi non ci credevo, dopo tre raduni annullati negli ultimi mesi a causa della pandemia ho trovato un gruppo molto motivato e forse un po’ arrugginito: lo scopo di questa settimana è togliere quella polvere e prepararci al ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021)punta al “5 su 5”, ovverosuinai Giochi Olimpici dinel comparto dell’. Per questo obiettivo, quindi, sono già incominciati i, suddivisi tra Roma e Formia, per il team dei velocisti azzurri guidato dal responsabile di settore Filippo Di Mulo. Proprio quest’ultimo ha parlato ai microfoni della FIDAL sulla situazione delle nostre. Andiamo a scoprire i concetti più importanti. “Quando ho visto i ragazzi che provavano i cambi quasi non ci credevo, dopo tre raduni annullati negli ultimi mesi a causa della pandemia ho trovato un gruppo molto motivato e forse un po’ arrugginito: lo scopo di questa settimana è togliere quella polvere e prepararci al ...

