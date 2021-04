Atletica: domenica la maratona di Siena, Straneo e La Rosa sognano Tokyo (Di giovedì 8 aprile 2021) Siena, 8 apr. - (Adnkronos) - Azzurri al via nella maratona, domenica 11 aprile, sulle strade dell'aeroporto di Siena Ampugnano. È l'evento che richiama un cast di primo piano a livello internazionale, con gli occhi puntati sul cronometro. Per molti c'è l'obiettivo del tempo di iscrizione alle Olimpiadi di Tokyo, per i vincitori quello della migliore prestazione di sempre sul suolo italiano. Tra le donne in gara la primatista nazionale Valeria Straneo (Laguna Running), argento mondiale nel 2013, e al maschile atteso Stefano La Rosa (Carabinieri), oro a squadre nella rassegna continentale del 2018. Entrambi avevano in programma a metà marzo la maratona svizzera di Belp, poi rinviata per maltempo, e quindi hanno deciso di ricalibrare la preparazione su ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021), 8 apr. - (Adnkronos) - Azzurri al via nella11 aprile, sulle strade dell'aeroporto diAmpugnano. È l'evento che richiama un cast di primo piano a livello internazionale, con gli occhi puntati sul cronometro. Per molti c'è l'obiettivo del tempo di iscrizione alle Olimpiadi di, per i vincitori quello della migliore prestazione di sempre sul suolo italiano. Tra le donne in gara la primatista nazionale Valeria(Laguna Running), argento mondiale nel 2013, e al maschile atteso Stefano La(Carabinieri), oro a squadre nella rassegna continentale del 2018. Entrambi avevano in programma a metà marzo lasvizzera di Belp, poi rinviata per maltempo, e quindi hanno deciso di ricalibrare la preparazione su ...

