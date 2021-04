Atalanta, Percassi tra futuro e mercato: “Competitivi il prossimo anno. E su Muriel…” (Di giovedì 8 aprile 2021) L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato a Bergamo Tv in occasione del rinnovo della partnership tra Sesaab e la società nerazzurra. Nelle parole del dirigente dei bergamaschi alcuni passaggi importanti soprattutto in ottica calciomercato e futuro.Percassi: tra futuro e mercato...caption id="attachment 335105" align="alignnone" width="800" Luca Percassi (Getty Images)/captionSul finale di stagione, tra la corsa ad un posto Champions e la finale di Coppa Italia da disputare: "Non ci poniamo obiettivi, se non fare il massimo possibile", ha detto Percassi. "Il prossimo match contro la Fiorentihna? Penso che con la Viola sarà difficile, perchè è una squadra che ha espresso meno probabilmente del ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 aprile 2021) L’amministratore delegato dell’Lucaha parlato a Bergamo Tv in occasione del rinnovo della partnership tra Sesaab e la società nerazzurra. Nelle parole del dirigente dei bergamaschi alcuni passaggi importanti soprattutto in ottica calcio: tra...caption id="attachment 335105" align="alignnone" width="800" Luca(Getty Images)/captionSul finale di stagione, tra la corsa ad un posto Champions e la finale di Coppa Italia da disputare: "Non ci poniamo obiettivi, se non fare il massimo possibile", ha detto. "Ilmatch contro la Fiorentihna? Penso che con la Viola sarà difficile, perchè è una squadra che ha espresso meno probabilmente del ...

