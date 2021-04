Atalanta | Percassi su Muriel | “Ce lo teniamo stretto”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Intervistato da Bergamo Tv, l’ad dell’Lucaha parlato della situazione dicon alcune voci di mercato che si stanno facendo sempre più insistenti: “ha un talento straordinario e vive un momento di grande maturità. Posso dire che la realtà è una sola: ce loqui all’. In campionato non ci poniamo obiettivi, se non fare il massimo possibile. Con la Fiorentina sarà difficile, perchè è una squadra che ha espresso meno probabilmente del suo reale potenziale. Mercato? Riguardo al mercato al momento non c’è nulla di reale e concreto, se non quello che abbiamo in testa per essere più competitivi il prossimo anno”. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Occhio però all', per altro prossima avversaria in campo della Fiorentina: il club diin lotta per un posto nella Champions League che verrà, potrebbe trasformarsi nell'outsider ...L'amministratore delegato dell'Lucaha parlato a Bergamo Tv in occasione del rinnovo della partnership tra Sesaab e la società nerazzurra. Nelle parole del dirigente dei bergamaschi alcuni passaggi importanti ...Nei giorni scorsi La Gazzetta dello Sport ha parlato di questa ipotesi in maniera forte e seria. Ma Luca Percassi, ad dell’Atalanta e figlio del presidente Antonio, a Bergamo TV ha preso posizione in ...perché anche l’anno successivo la famiglia Percassi preferirà occupare l’estate in maniera diversa piuttosto che con la competizione internazionale, lasciando spazio, in quel caso, al Torino arrivato ...