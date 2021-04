Atalanta | Percassi | “Obiettivo? Fare il massimo possibile E su Muriel…”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Luca, amministratore delegato dell’, ha parlato in occasione del rinnovo della partnership tra Sesaab e la società nerazzurra. Focus soprattutto sul futuro e sul calciomercato. Sul finale di stagione, tra la corsa ad un posto Champions e la finale di Coppa Italia da disputare: “Non ci poniamo obiettivi, se nonil– ha affermato ai microfoni di Bergamo tv -, Il prossimo match contro la Fiorentina? Penso che con la Viola sarà difficile, perché è una squadra che ha espresso meno probabilmente del suo reale potenziale”.ha poi commentato i rumors di calciomercato che riguardano Luis Muriel: “Ha un talento straordinario, vive un momento di grande maturità, ce lo teniamo stretto ma in generale, riguardo al mercato al momento non c’è nulla di ...

Advertising

LisandroLopezxx : RT @NicoSchira: L’#Atalanta nelle scorse settimane ha utilizzato le opzioni per allungare i contratti di Robin #Gosens (2023) e Matteo #Pes… - sportface2016 : #Atalanta L'amministratore delegato Luca #Percassi col focus sul futuro del club e di Luis #Muriel - Milannews24_com : Atalanta, Percassi: «Non ci poniamo obiettivi. Sul mercato…» - gnomini : RT @NicoSchira: L’#Atalanta nelle scorse settimane ha utilizzato le opzioni per allungare i contratti di Robin #Gosens (2023) e Matteo #Pes… - ItaSportPress : Atalanta, Percassi tra futuro e mercato: 'Competitivi il prossimo anno. E su Muriel...” - -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Percassi

Luca, amministratore delegato dell', ha parlato ai microfoni di Bergamo TV in vista del match contro la ...Gli uomini del presidentesarebbero già a lavoro per trovare al giocatore una via d'uscita senza creare quel clamore mediatico che tutta la vicenda Gomez aveva portato. ' L'sta ...Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato in occasione del rinnovo della partnership tra Sesaab e la società nerazzurra. Focus soprattutto sul futuro e sul calciomercato. Sul fi ...Sul finale di stagione, tra la corsa ad un posto Champions e la finale di Coppa Italia da disputare: “Non ci poniamo obiettivi, se non fare il massimo possibile”, ha detto Percassi. “Il prossimo match ...