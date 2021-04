AstraZeneca, stop alla somministrazione agli under 60. Locatelli: “Non è il funerale del vaccino” (Di giovedì 8 aprile 2021) AstraZeneca, stop alla somministrazione agli under 60 alla fine l’Ema ha verificato l’esistenza di una correlazione tra “rari casi di trombosi” e il siero anglo-svedese AstraZeneca: una notizia che irrompe nuovamente nella campagna vaccinale che alcuni Paesi portano avanti a a fatica proprio a causa della mancanza di dosi. La direttrice esecutiva Emer Cooke ha affermato che “la vaccinazione deve continuare“, ribadendo che i benefici del vaccino continuano a essere superiori ai rischi, senza raccomandare misure specifiche di restrizioni al vaccino per ridurre il rischio. Di conseguenza la decisione sull’uso “ottimale” del vaccino di Oxford è stata rimessa alle autorità nazionali, che secondo l’Ema ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 aprile 2021)60fine l’Ema ha verificato l’esistenza di una correlazione tra “rari casi di trombosi” e il siero anglo-svedese: una notizia che irrompe nuovamente nella campagna vaccinale che alcuni Paesi portano avanti a a fatica proprio a causa della mancanza di dosi. La direttrice esecutiva Emer Cooke ha affermato che “la vaccinazione deve continuare“, ribadendo che i benefici delcontinuano a essere superiori ai rischi, senza raccomandare misure specifiche di restrizioni alper ridurre il rischio. Di conseguenza la decisione sull’uso “ottimale” deldi Oxford è stata rimessa alle autorità nazionali, che secondo l’Ema ...

